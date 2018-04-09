Пентагон отрицает причастность к атаке на сирийский аэродром

Сирийский военный аэродром в провинции Хомс подвергся ракетной атаке. США заявляют, что они к этому не причастны, но тот, кто применил химическое оружие в городе Дума, должен ответить за это.

США опровергли информацию о причастности к ракетному удару по военной базе сирийских войск в провинции Хомс.

"Министерство обороны в настоящее время не осуществляет никаких воздушных ударов по объектам в Сирии", - сообщил представитель Пентагона в ночь на понедельник, 9 апреля, информирует DW. В то же время США поддерживают дипломатические усилия, направленные на то, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие", - добавил он.

Государственные СМИ Сирии сообщили в ночь на понедельник, что военный аэродром, расположенный в провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, и что сирийцам удалось сбить восемь ракет. Однако в результате этого обстрела сирийские военные понесли потери.

В первых сообщениях из Дамаска выдвигались подозрения, что авиаудар совершили американские военные, однако позже эти обвинения не повторялись. Атака на военный аэродром, считают в Сирии, могла стать возмездием за химическую атаку в городе Дума, ответственность за которую США возлагают на Башара Асада. Президент США Дональд Трамп резко осудил ее и назвал президента Сирии Башара Асада "тварью". В своем микроблоге в Twitter Трамп в воскресенье, 8 апреля, назвал химатаку бессмысленной, отметив, что она произошла на территории, "окруженной и отрезанной от внешнего мира сирийской армией" и принесла большое количество жертв, среди которых женщины и дети.

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Гуманитарная организация "Белые шлемы" сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочкову бомбу с химикатами над городом Дума, что считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство среди пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM), по данным которого жертвами стали по меньшей мере 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных в истории Сирии. По данным бойцов группировки "Джейш аль-Ислам", которая ведет борьбу против сил Асада, погибли около сотни человек.

МИД РФ и сирийское государственное информагентство SANA назвали сообщения об атаке дезинформацией. Представитель Госдепартамента США Хизер Нойєрт заявила, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией и считает, что к ответу следует призвать, кроме сирийского правительства, также и Россию.

Девять стран-членов Совета Безопасности ООН (СБ ООН) настаивают на проведении экстренного заседания из-за сообщения о химической атаке в Сирии. Заседание запланировано на понедельник, 9 апреля.