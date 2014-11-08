Президент США Барак Обама одобрил отправку 1500 военных в Ирак для помощи местной армии и курдским повстанцам, противостоящих экстремистской группировке "Исламское государство", сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на Белый дом.

В число направляемых военнослужащих входит группа советников, которая должна помочь иракским военным планировать операции.

Также в Ирак едут инструкторы, которых отправят на военные базы в разные районы страны.

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Общее число американских военных в Ираке таким образом достигнет 2900 человек.

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