В сети появилась презентация, на основании которой США и ЕС выслали российских дипломатов - СМИ

Презентация была показана 80 высокопоставленным представителям иностранных посольств 22 марта, за четыре дня до массовой высылки российских дипломатов.

Российская газета "Коммерсант" опубликовала презентацию, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В ней представители официального Лондона описали свой взгляд на «дело Скрипаля», и именно она, по словам посла США в РФ Джона Хантсмана, побудила союзников Великобритании в знак солидарности выслать российских дипломатов.

Об этом сообщается на сайте газеты. Отмечается, что в основном презентация повторяет уже высказанные ранее тезисы Лондона, но с одним важным исключением: Россия там из категории «с высокой долей вероятности» виновных в отравлении перебежчика переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения».

Презентация была показана и роздана в распечатанном виде 80 высокопоставленным представителям иностранных посольств 22 марта, за четыре дня до массовой высылки российских дипломатов.

Презентация состояла из шести слайдов (считая титульный, содержащий дату и надпись «Инцидент в Солсбери») и сопровождалась расширенным устным комментарием посла Великобритании.

ФОТО: Коммерсант

На втором слайде излагается хронология инцидента в период с 4 марта. Сбоку прикреплена карта с местами действия происшествия в британском городке Солсбери: домом Сергея Скрипаля, рестораном Zizzi, торговым центром и пабом Bishop`s Mill.

Третий слайд, озаглавленный «Новая фаза российской агрессии», содержит описание отравляющего вещества «Новичок», который был распознан находящейся неподалеку от Солсбери военной химической лабораторией Портон-Даун. В презентации утверждается, что применение «Новичка» — «первый случай использования химического оружия на территории Европы со времен Второй мировой войны» и «нарушение запрета, введенного Конвенцией по запрещению химического оружия». «Безо всяких сомнений, Россия ответственна,— гласит документ.— Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива (для того, чтобы это сделать, - ред.). Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует».

В презентации также указано, что Россия не предоставила Великобритании убедительных доказательств своей непричастности к инциденту. Вместо этого «к 18 марта мы (британские власти, - ред.) насчитали около 30 параллельных попыток дезинформации», сообщается в документе.

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Четвертый слайд описывает воздействие «Новичка» на организм человека и приводит статистику пострадавших и задействованных в расследовании инцидента. «51 человек прошел осмотр в госпитале, 131 человек потенциально могли находиться в контакте с отравляющим веществом,— пишут авторы презентации.— В расследование вовлечены 250 сотрудников антитеррористических подразделений и 180 военных». Сбоку перечислены эффекты «Новичка»: конвульсии, потеря сознания, кома, замедление сердцебиения, тошнота, диарея, избыточное потоотделение и т. п. «Смерть может возникнуть от удушья или остановки сердца»,— резюмировало британское посольство.

Пятый слайд озаглавлен «Длинный список враждебных действий России» и включает 12 блоков с описаниями инцидентов, которые Лондон причисляет к таковым. Первый из них — «убийство в ноябре 2006 года Александра Литвиненко», еще одного российского перебежчика, который умер от отравления полонием. Далее идут «DDoS-атаки на интернет Эстонии» в 2007 году, «вторжение в Грузию», «оккупация Крыма», «дестабилизация Украины», сбитый над Донбассом «Боинг» MH-17, «взлом Бундестага», «вмешательство в выборы в США», «попытка организации переворота в Черногории», «кибератака на датское Министерство обороны» и «атака с помощью вируса-вымогателя NotPetya». Венчает этот ряд «отравление Сергея и Юлии Скрипаль» в марте 2018 года.

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Наконец, последний слайд говорит о мерах, которые британское правительство приняло по результатам вышеизложенного. Среди них — «прямое указание на ответственность России», «демонтаж российской разведывательной сети в Великобритании», «заморозка всех планируемых двусторонних контактов», «усиление пограничного контроля», «борьба с криминалом и коррупцией», «принятие новых законов» и «другие меры по противодействию враждебному государству»

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства. Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне.

РФ в ответ выдворила 23 британских дипломатов. В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.