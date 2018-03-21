Трамп назвал «хорошим делом» нахождение общего языка с Россией

Президент США объяснил, почему он не раскритиковал Путина во время последнего телефонного разговора.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал «хорошим делом» нахождения общего языка с Российской Федерацией.

Об этом глава Белого дома сообщил в микроблоге Twitter.

«Я позвонил президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама также звонил ему). СМИ фальшивых новостей сходят с ума, потому что они хотели от меня резкой критики его (президента РФ). Они ошибаются. Объясниться с Россией (и другими) - это хорошее дело, а не плохое», - отметил Трамп.

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Как сообщал УНИАН, президент США 20 марта в телефонном разговоре поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ. После звонка глава Белого дома заявил, что встретится с Путиным в скором будущем.

Затем в Белом доме заверили, что Трамп будет сохранять жесткую позицию в отношении России в вопросе санкций, однако отказались дать оценку выборам президента РФ на предмет честности и справедливости избирательной кампании.