Отравление Скрипаля: российские дипломаты покидают Британию

4 марта в Великобритании с сильным отравлением нервно-паралитическим газом госпитализировали 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию.

Рейсом до Москвы 20 марта вылетают из Лондона российские дипломаты, решение о выдворении которых британское правительство приняло из-за отравления в Солсбери российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заверил, что Соединенное Королевство не прекратит оказывать давление на нынешнюю российскую власть.

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Как известно, 4 марта в Великобритании с сильным отравлением нервно-паралитическим газом госпитализировали 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию. Им стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Ситуация вокруг отравления экс-шпиона привела к дипломатическому конфликту между Лондоном и Москвой. Последняя все упреки в свою сторону категорически отвергает. Путин на днях назвал их «чушью» и «нонсенсом» и заявил, что Россия, мол, не имеет средств для совершения подобного нападения. Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и приостановлении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями, заявив о выдворении из страны 23 британских дипломатов.