Польша считает выборы президента РФ в аннексированном Крыму незаконными

Польша выступает против действий Российской Федерации по отношению к Украине.

Министерство иностранных дел Польши считает выборы президента Российской Федерации, проведенные 18 марта в оккупированном Россией Крыму, незаконными.

Об этом говорится в заявлении бюро пресс-секретаря польского МИД о непризнании российских президентских выборов в Крыму, сообщает Посольство Республики Польша в Украине.

«МИД Республики Польша напоминает, что Польша, совместно с целым трансатлантическим сообществом, решительно выступает против действий России в отношении Украины», - говорится в заявлении.

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«Мы выступаем за уважение к территориальной целостности Украины и признаем Крым частью Украинского государства. Это также означает, что президентские выборы на полуострове, проведенные властями Российской Федерации, не могут считаться законными», - заявили польские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, в России прошли выборы президента. «Голосование» проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного украинского полуострова.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение российской оккупационной администрацией «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права и призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль.

«Мы должны отработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для ужесточения санкций против оккупационных российских властей», - отметил Порошенко.