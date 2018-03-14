"Это такой месседж": российский оппозиционер объяснил, зачем власти РФ пытались отравить Скрипаля

Оппозиционер считает, что последствия будут серьезными, и это не единственная история, которая приведет к обострению отношений между Западом и Россией.

Российские власти организовали покушение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с целью предупредить потенциальных новых перебежчиков, что их «достанут».

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в Москве на презентации доклада «Путин. Итоги. 2018» заявил российский оппозиционер Владимир Милов.

«В ситуации со Скрипалем они очень серьёзно попали, потому что, судя по всему, было использовано отравляющее вещество боевого плана, которое не может оказаться у частных лиц. Оно, скорее всего, могло быть доставлено только при участии правительства», - сказал Милов.

«Путин - это единственный руководитель, у которого есть мотив... Сейчас они как огня боятся новых перебежчиков, поэтому понятно все... Это такой мессидж, они говорят: ребята, мы вас и там достанем, причём не полезем в карман за любыми средствами, поэтому не вздумайте отсюда бежать», - подчеркнул Милов.

По его словам, во власти и силовых структурах много недовольных политикой президента Владимира Путина. В частности, он отметил, что на примере Северной Кореи можно увидеть, что там высокопоставленные перебежчики «частое явление», и для президента РФ будет страшным ударом, если, например, замдиректора ГРУ «сбежит и все расскажет на Западе».

Милов считает, что последствия будут серьёзными, и это не единственная история, которая приведёт к обострению отношений между Западом и Россией.

В свою очередь, соавтор доклада Илья Яшин назвал отравление Скрипаля терактом, в результате которого пострадал не только бывший разведчик, но и ни в чем не виновные люди.

«Если правительство одного государства хочет донести до правительства другого государства сообщение и устраняет своего бывшего агента, но при этом страдают невинные люди, если оно использует биологическое оружие, то это терроризм», - подчеркнул Яшин.

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Как сообщал УНИАН, 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре в Солсбери. Часть центра Солсбери была закрыта, специалисты в защитной одежде осуществляли работы по обеззараживанию улиц.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Сегодня, 14 марта, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов из Британии, идентифицированных как офицеры российской разведки, и о приостановлении контактов высокого уровня с Россией.