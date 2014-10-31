Протестующие в Буркина-Фасо свергли президента на второй день митингов
Президент Буркина-Фасо Блэз Компаоре, возглавлявший страну в течение 27 лет, объявил о своей отставке под давлением протестующих.
Перед уходом Компаоре призвал провести выборы нового лидера в течение 90 дней, сообщает "Новое Время" со ссылкой на BBC.
30 октября, в столице западноафриканского государств Буркина-Фасо Уагадугу протестующие подожгли здание парламента, мэрию и штаб-квартиру правящей партии. Причиной массовых беспорядков стало намерение парламента Буркина-Фасо рассмотреть поправки в конституцию, позволяющие Компаоре, удерживающему пост главы государства с 1987 года, вновь баллотироваться на пост главы государства в 2015 году.
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В тот же день президент Блэз Компаоре объявил о роспуске правительства и ввел в стране чрезвычайное положение. Однако сам уходить в отставку отказался. Лидеры манифестантов заявили, что протесты не прекратятся до тех пор, пока президент добровольно не откажется от полномочий.
Командующий армией Буркина-Фасо Оноре Траоре сообщил, что возглавил новосозданное переходное правительство.
Местонаходжение Компаоре на данный момент неизвестно.