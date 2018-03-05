Оскар 2018: в Лос-Анджелесе раздали первые статуэтки
03:47, 05 марта 2018
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Юбилейная, 90-я церемония вручения премии Оскар 2018 за достижения в области кинематографа проходит в Лос-Анджелесе в театре Долби.
Марк Бриджес / REUTERS
В Лос-Анджелесе началась юбилейная 90-я церемония вручения премии Оскар.
Награду в номинации "Лучший актер второго плана" получает Сэм Роквэлл, сыгравший в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Сэм Роквэлл / REUTERS
А в номинации "Лучший грим и прически" статуэтку Оскар получает фильм "Темные времена".
В номинации "Лучшие костюмы" Оскар получает Марк Бриджес, как художник по костюмам в фильме "Призрачная нить".
Юбилейная, 90-я церемония вручения премии Оскар 2018 за достижения в области кинематографа проходит в Лос-Анджелесе в театре Долби.
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