МИД Дании: Европе надо готовиться к российской "гибридной войне"

Как сказал в понедельник министр иностранных дел Дании Мартин Лидегард, Европа должна бороться с этой войной, используя скоординированную энергетическую политику и прессу, чтобы противостоять "массированной пропаганде", сообщает Reuters.

"Я не могу представить, что Россия осмелится причинить беспокойство странам Балтии, Польше или какому-либо члену НАТО", - сказал Лидегард, отвечая на вопрос, видит ли Дания угрозу в России.

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"Также ясно, что здесь есть новый тип угрозы. Я не сказал бы, что она обязательно военная. Это гибридная война, где у тебя массированная пропаганда, провокации, подстрекательство группировок внутри других стран, что не является войной, но что очень враждебно и к войне близко", - сказал он.

Россия отрицает любое вмешательство в конфликт в Украине и обвиняет Запад в поддержке Киева в его кампании по борьбе с русскоговорящим востоком Украины.

Кризис в Украине спровоцировал наихудшее противостояние Москвы и западных стран со времен холодной войны и вызвал беспокойство стран, имеющих границы с Россией на суше и воде. Швеция провела большую часть прошлой недели, охотясь за иностранной подводной лодкой в своих водах и поднимая в воздух истребители для перехвата российских самолетов.