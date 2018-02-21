Смоленская катастрофа: в Польше заявили о новых доказательствах взрыва на борту самолета

Отмечается, что после взрыва в самолете произошло еще что-то, что привело к окончательной катастрофе самолета.

Бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил о новых доказательствах того, что на борту Ту-154М произошел взрыв.

Американские ученые из Национального института авиационных исследований (National Institute For Aviation Research) представили результаты своей работы в деле Смоленской катастрофы, сообщает Rzeczpospolita.

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"Исследования показывают важный элемент той трагедии. Они указывают на то, что в самолете был взрыв: левые двери были выбиты изнутри с энергией в 10 раз больше, чем само падение самолета", - рассказал Мецеревіч.

Он также добавил, что по версии польской подкомиссии по расследованию катастрофы, "сам взрыв в крыле не указывает на покушение. Там произошли дальнейшие события, которые окончательно привели к тому, что самолет не удалось спасти".

Как сообщалось ранее, технический отчет относительно расследования смоленской катастрофы планируют обнародовать уже весной этого года.

Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления. Эксгумацию жертв Смоленской катастрофы польская власть проводит с конца 2016 года. До конца этого года прокуратура планирует эксгумировать и провести детальное исследование останков 46 жертв.