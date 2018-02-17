Премьер Британии: никаких повторных референдумов, решение о Brexit окончательное

Мэй исключить повторное голосование о членстве страны в ЕС, заявив, что назад дороги нет.

Премьер Великобритании Тереза Мэй исключила проведение еще одного рефередума о членстве страны в Европейском Союзе.

Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Мэй исключить повторное голосование о членстве страны в ЕС, заявив, что назад дороги нет.

"Мы оставляем Евросоюз, на повестке дня нет вопроса о втором референдуме о возвращении назад, и я думаю, что это важно", - сказала она.

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"Люди в Великобритании убеждены, что если они приняли решение, то правительству не следует менять мнение и говорить им: нет, вы ошиблись", - сказала Мэй, когда ее спросили, могут ли в Британии рассматривать вопрос проведения повторного референдума.

Напомним, миллиардер Джордж Сорос пожертвовал 400 тысяч фунтов стерлингов ($556 тысяч) британской группе "Best for Britain" ("Лучшее для Британии"). Группа имеет целью прекратить процесс выхода Британии из ЕС и обеспечить повторное проведение референдума относительно членства в блоке.