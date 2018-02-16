Роберт Патиссон вышел на красную дорожку Берлинале-2018 в желтых штанах (фото)

Роберт был одет в яркие желтые штаны, черную футболку с рисунком и кожаную черную куртку. Свой дерзкий образ он дополнил взъерошенной прической.

Вчера в Берлине стартовал 68-й международный кинофестиваль "Берлинале". Сегодня состоялся фотоколл фильма "Девица" с Мией Васиковской и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Перед фотокамерами актеры предстали в хорошем настроении.

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Роберт был одет в яркие желтые штаны, черную футболку с рисунком и кожаную черную куртку. Свой дерзкий образ он дополнил взъерошенной прической.

Миа пришла на фотосессию в весьма скромном образе. Она облачилась в закрытое платье миди от бренда Prada.

Вместе с ними позировали перед фотокамерами режиссеры картины – братья Дэвид и Натан Целльнер.