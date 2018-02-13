Воздушные силы США получат стелс-бомбардировщики нового поколения

В то же время, американские вооруженные силы намерены и дальше использовать проверенные временем бомбардировщики B-52.

Военно-воздушные силы США готовятся к консервации своих бомбардировщиков B-2 Spirit и B-1B Lancer в рамках подготовки к принятию на вооружение стелс-бомбардировщика нового поколения - B-21 Raider.

Читайте такжеСША модернизировали свою крупнейшую неядерную бомбу Как сообщает Popular Mechanics, ВВС США планируют закупить флот из 100 новых бомбардировщиков общей стоимостью около 80 млрд долларов (в данную сумму также входит стоимость сопутствующего оборудования). Отмечается, что первый самолет программы B-21, как ожидается, увидит свет в середине 2020-х годов.

На данный момент об особенностях нового самолета известно немногое. Сообщается, что в нем будут использованы передовые технологии снижения заметности, и он будет заточен под незаметное проникновение вглубь вражеского воздушного пространства.

Концепт B-21, обнародованный в 2016 году, демонстрирует дизайн, сходный с дизайном стелс-бомбардировщика B-2, который сегодня используется в ВВС США.

Отмечается также, что снимая с эксплуатации относительно современные бомбардировщики B-2 and B-1B, содержание которых обходится слишком дорого, американские ВВС намерены продолжить использование более старого бомбардировщика B-52 Stratofortress.

Воздушные силы хотят модернизировать флот самолетов B-52, оснастив их новыми двигателями и системами. Кроме того, B-52 планируется вооружить новыми крылатыми ядерными ракетами, которые позволят старому самолету оставаться актуальным еще несколько десятилетий. Отметим, что B-52 находится на вооружении ВВС США с 1955 года.

Ранее The New York Times писало, что США модернизируют ядерное оружие для противостояния России.