Американский школьник расстрелял одноклассников из-за насмешек
Виновником стрельбы, произошедшей в пятницу, 24 октября, в старшей школе города Мэрисвилл под Сиэтлом (штат Вашингтон, США), оказался ученик Джейлен Фрайберг (Jaylen Fryberg).
В результате происшествия пострадали четыре человека, двое погибли, в том числе и сам стрелявший. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN.
По данным очевидцев, утром около 10:00 по местному времени юноша зашел в школьную столовую, приблизился к столику, где сидели его одноклассники, а затем выстрелил в них примерно шесть раз. Затем Фрайберг вышел из столовой и продолжил стрельбу. Позже он, как отмечается, застрелился.
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В школе началась паника. Многие подумали, что кто-то включил пожарную сигнализацию, но учителя сообщили о стрельбе в полицию и велели всем оставаться в классах. Всего в школе обучается 2,5 тысяч человек. Спасатели и правоохранительные органы позже успешно провели эвакуацию.
Фрайберг любил охотиться и умел обращаться с оружием. Как сообщает Hollywoodlife, винтовку, которой он, вероятно, воспользовался в день трагедии, подарили ему родители на день рождения. «Наверное, это самый лучший подарок», — похвастался молодой человек в Twitter.
Знакомые Фрайберга рассказали, что он был популярным учеником в школе. Однако совсем недавно он подвергся насмешкам со стороны одноклассников. По другим сведениям, одна из девушек отказалась пойти с ним на свидание, из-за чего юноша был на нее зол.
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В четверг, 23 октября, он написал свое последнее сообщение: «Это не может продолжаться ... Это больше не будет продолжаться».
Как отмечает Associated Press, до этого случая стрельба в школе в Сиэтле произошла 5 июня. Тогда погиб один человек, еще два пострадали.