Устроивший стрельбу американский школьник покончил с собой
02:38, 25 октября 2014Мир
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Стрельба в школе Мэрисвиль-Пилчак началась примерно в 10:45 по местному времени (20:45 кск).
Устроивший стрельбу американский школьник покончил с собой
Как сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, помимо одного погибшего в результате стрельбы, четверо получили ранения, из которых трое сейчас госпитализированы в тяжелом состоянии, передает РБК.
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По информации местного издания Q13 FOX, инцидент произошел в школьной столовой. Стрелявший был вооружен пистолетом Beretta 40 калибра. О предполагаемых мотивах стрелявшего пока не сообщается.
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