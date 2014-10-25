Устроивший стрельбу американский школьник покончил с собой

02:38, 25 октября 2014
Мир
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Стрельба в школе Мэрисвиль-Пилчак началась примерно в 10:45 по местному времени (20:45 кск). 

сша полиция

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, помимо одного погибшего в результате стрельбы, четверо получили ранения, из которых трое сейчас госпитализированы в тяжелом состоянии, передает РБК

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По информации местного издания Q13 FOX, инцидент произошел в школьной столовой. Стрелявший был вооружен пистолетом Beretta 40 калибра. О предполагаемых мотивах стрелявшего пока не сообщается.

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