Контракт предусматривает поставку ракеты в версии PAC-3 MSE с сопутствующим оборудованием.

Армия США договорилась с компанией Lockheed Martin о производстве 870 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

"Этот многолетний контракт соответствует обязательствам армии по обеспечению стабильного производства этой важнейшей системы, которая имеет жизненно важное значение для поддержки армии США и Объединенных сил, а также Украины и других союзников во всем мире", - говорится в заявлении пресс-службы Сухопутных войск США.

Ракета PAC-3 MSE может противостоять различным угрозам, включая тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и самолеты. Она представляет собой дальнейшее развитием PAC-3.

Видео дня

PAC-3 MSE использует принцип hit-to-kill, при которой ракета попадает непосредственно в цель, нанося максимальное поражение и сбивая ее с траектории полета. Благодаря такому подходу удалось уменьшить габариты изделия, поскольку отпала необходимость в боеголовке с большим количеством взрывчатого вещества.

Справка УНИАН. Зенитный ракетный комплекс Patriot - американская система, которая производится группой компаний во главе с Raytheon. Он является универсальным средством противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Также Patriot обеспечивает противоракетную оборону на уровне армии США.

Patriot для Украины - последние новости

Напомним, недавно стало известно, что США и Израиль ведут переговоры о поставках Украине до восьми батарей Patriot.

Также УНИАН писал, что американцы могут передать Украине ракеты к зенитному ракетному комплексу Patriot, которые изготовили для Швейцарии.

Вас также могут заинтересовать новости: