Эксперты по оружию предполагают, что этот ЗРК будет стрелять советскими ракетами для истребителей.

Во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о передаче Украине нового, до сих пор никому неизвестного зенитно-ракетного комплекса в ближайшее время. Аналитики оружейного портала Defense Express объяснили, что именно получит Украина от Британии.

Первое, на что обратили внимание эксперты, это название этого ЗРК. Кир Стармер в своей речи на пресс-конференции назвал установку "Грейв-Хоук" (Gravehawk - дословно "Могильный ястреб"), но некоторые украинские СМИ неверно расшифровали слова британца как "Грейтфул".

"Я также могу анонсировать, что мы доставим новую мобильную систему противовоздушной обороны под названием Gravehawk. Спроектированную британцами в софинансировании с Данией для нужд Украины", - заявил Стармер.

По его словам, это "инновационная система размером с морской контейнер", оснащенная ракетами "воздух-воздух" (то есть изначально предназначенными для использования на истребителях). Причем отмечается, что речь идет об "украинских ракетах, которые уже есть на вооружении Вооруженных Сил Украины". "Два прототипа этой системы прошли испытания в Украине в сентябре, а в течение года их будет 15", - говорится в заявлении Стармера.

По данным Defense Express, до сих пор о ЗРК под названием Gravehawk ничего не было известно. Но в августе британские СМИ писали, что Украина получила несколько новых ЗРК на шасси британского грузовика SupaCat, оснащенных натовскими ракетами "воздух-воздух" AIM-132 ASRAAM. Это очень похоже на описание, которое дал Кир Стармер.

Аналитики даже отыскали в сети короткое видео, где этот комплекс снят во время боевого дежурства.

В то же время относительно возможности использования "украинских ракет" на нем, то в Defense Express предполагают, что речь идет о советской ракете Р-73, которая используется не только на истребителях советского образца, но также в ЗРК "Оса" и на морских дронах Magura V5. Эта ракета имеет собственную систему наведения на цель, поэтому задачей пусковой установки является просто направить ракету в сторону цели, а там ракета уже сама захватит цель.

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Как писал УНИАН, украинские тяжелые беспилотники-бомбардировщики "Баба Яга", вероятно, принесли Украине значительно больше пользы на фронте, чем считается. Forbes посвятил большую статью этим дронам, в которой объяснил, почему их вклад очень недооценивают.

Также мы рассказывали, что Украина создала дрон, который может нести управляемые авиабомбы. Во время последних атак по территории РФ были применены в том числе и дроны этого типа.

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