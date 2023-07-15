По словам эксперта, было бы полезно договориться о долгосрочных поставках Украине разнообразных беспилотников.

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что Южная Корея может предложить Украине танки Т-80У и различные беспилотники. Так он прокомментировал неожиданный визит президента Республики Корея Юн Сок Йоля в Киев 15 июля, после которого он выразил надежду, что в этом году уровень помощи Украине будет намного больше.

Как отметил Ступак в эфире телеканала FREEДОМ, за этим визитом стоит нечто большее, чем просто знак уважения.

"В Южной Корее есть определенный запас танков Т-80, которые она может передать нам без проблем для своей обороноспособности. Есть определенный запас снарядов к этой технике, которые тоже могут быть переданы", – добавил он.

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В то же время, по словам эксперта, было бы полезно договориться о долгосрочных поставках Украине разнообразных беспилотников.

"То, что не на виду – это самые разнообразные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) разных масштабов, размеров, в частности дроны-камикадзе. В частности обеспечение Украины на долгосрочную перспективу вот этими беспилотниками. Не просто партию, а если для нас будут изготавливать какое-то количество, например 100-200 в месяц, и будут стабильно нам передавать", – резюмировал эксперт.

Визит президента Южной Кореи в Украину

15 июля 2023 года в Украину с неанонсированным визитом прибыли президент Республики Корея Юн Сок Йоль и первая леди страны Ким Кон Хи. Это первый в истории визит лидера Южной Кореи в Украину.

Во время него южнокорейский президент вместе с женой и генеральным прокурором Украины Андреем Костиным посетили Бучу, чтобы воочию увидеть зверства российских оккупантов в Украине.

По итогам визита на совместной с Владимиром Зеленским конференции Юн Сок Йоль отметил, что в этом году его страна намерена предоставить на поддержку Украины 150 миллионов долларов. Он также отметил, что Южная Корея предоставляла нашей стране военную амуницию, среди которой бронежилеты и шлемы, и выразил надежду, что уровень этой помощи будет расти.

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