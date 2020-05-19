Япония создала свою первую эскадрилью космических операций

Эскадрилья расположена на западе страны и насчитывает пока около 20 человек.

Военно-воздушные силы обороны Японии официально создали первую в стране «эскадрилью космических операций».

Об этом сообщает Janes.

Эскадрилья расположена на западе страны и насчитывает около 20 человек, в будущем численность работников возрастет до 100 человек.

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Эскадрилья отныне будет проводить обучение персонала и планирование системы в сотрудничестве с агентством по аэрокосмическим исследованиям Японии. Кроме того, она будет отвечать за эксплуатацию системы космического наблюдения для отслеживания космического мусора и расположение близких спутников, чтобы предотвратить столкновение в космосе.

Система заключается в сети наземных радаров, в частности, для мониторинга спутников стран, которые могут нарушить работу спутников Японии. Например – путем использования противоспутниковых ракет, лазерного излучения, глушение связи или так использование так называемых «спутников-убийц».

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