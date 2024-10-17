Нам стоит наращивать другое оружие и переносить все производственные мощности под землю.

Вступление в Североатлантический Альянс (НАТО) - это длительный процесс и пока Украина не в нем ее надо будет защищаться, рассчитывая на себя. Поэтому Украине нужна программа переноса мощностей ВПК под землю и активное наращивание производства собственного оружия.

Таким мнением поделился военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак в эфире "24 канала", отвечая на вопрос как может защитить себя Украина, не имея ядерного оружия и не будучи членом НАТО.

Прежде всего он отметил, что "ядерное оружие - не является панацеей от слова совсем, вообще".

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"Представим себе, пофантазируем, что у нас где-то в районе Кропивницкого находится 15 ядерных боеголовок, 15 носителей. Вот россияне на нас наступают, мы выпускаем 5 боеголовок. Они прилетают например в Ростов, Таганрог, еще куда-то. Все взорвалось. А у России - 6 тыс ядерных боеголовок. Мы должны понимать, что ответ будет 1 к 3, или возможно 1 к 5. И мир будет на стороне РФ, потому что кто первый использовал оружие ядерное, тот и виновник в ядерной войне. Мы будем виноватыми. Ядерное оружие нас не защитит", - подчеркнул Ступак.

По его словам, даже Китай рассматривает ядерное оружие в виде только теоретического оружия.

"Возвращаясь к вопросу, в чем тогда защита Украины, скажу, что защита кроется непосредственно в Украине. Все в Украине есть. Это армия, это ВПК. Вот первый день окончания войны и в Украине должна быть разработана большая программа переноса всех производственных мощностей для защиты Украины под землю. Условные тоннели от Чопа до Кропивницкого, до Днепра, до Киева, в которых будут сотни складских помещений, где будут десятки производственных мощностей, которым не страшны любые удары с воздуха", - сказал Ступак.

Классический пример, как подчеркнул эксперт, это в Киеве расположение станции метро "Арсенальная".

"Около 100 метров вглубь. Чтобы там наверху не происходило, процесс под землей проходит без перебоя. Тогда это будет единственной гарантией для защиты от возможного вторжения РФ" - поделился мнением Ступак.

План победы Зеленского и вступление в НАТО - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский презентует мировым лидерам План победы Украины. Этот план содержит 5 пунктов, первым из которых - уже сейчас пригласить Украину на вступление в НАТО. Есть также пункты об обеспечении Украины необходимым оружием и предоставление разрешений на удары западным оружием вглубь РФ по военным объектам для уничтожения сил страны-агрессора. Сегодня план был представлен в Европейском совете и в дальнейшем он будет обсуждаться на уровне стран-партнеров Украины.

Непосредственное приобретение Украиной членства в Альянсе должно наступить после завершения войны. Соответствующее приглашение должно укрепить украинскую дипломатическую позицию.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите НАТО союзниками было согласовано, что путь Украины в НАТО является необратимым и что Украина "ближе к НАТО как никогда раньше". Рютте не назвал каких-то сроков и ближайших шагов, одновременно сказал, что Украина, "конечно, присоединится к Альянсу тогда, когда будет надлежащее время".

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