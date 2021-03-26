Более 25 БМП готовы к передаче ВСУ.

Житомирский бронетанковый завод восстановил и подготовил к передаче Вооруженным силам Украины 26 БМП-1АК, которые ранее по решению суда были принудительно изъяты у польского поставщика.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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Как сообщается, по контракту 2017 года польская компания "WTORPLAST S.A." должна была поставить более 90 единиц техники для украинских военных три года назад. Однако украинская сторона получила тогда лишь 20 машин.

В июле 2020 года польский суд удовлетворил иск украинской Государственной компании "Укрспецэкспорт" к "WTORPLAST S.A." и обязал последнюю поставить 26 единиц техники Украине, а также вернуть авансовые платежи по контрактам и компенсировать судебные издержки – всего более 3 млн долларов США.

Как сообщается, в октябре прошлого года боевые машины пехоты были доставлены на Житомирский бронетанковый завод. Тогда техника поступила в неудовлетворительном техническом состоянии и без документации.

"Пришлось устранять последствия длительного хранения техники. Было проверено шасси, двигатели, подготовлена необходимая документация и тому подобное. Сейчас машины полностью соответствуют техническим требованиям заказчика и прошли все необходимые испытания. Военное представительство их приняло. БМП готовы к отгрузке заказчику – Министерству обороны Украины", – рассказал руководитель завода Алексей Жуковец.

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Автор: Екатерина Лиманская