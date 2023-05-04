Решение о поставке Украине танков Берлин озвучил в конце января.

Украина смогла добиться поставки немецких танков Leopard 2 благодаря одному удачному кофе-брейку во время очередного раунда танковых переговоров. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что Киев просил у Запада современные танки с первых недель российского вторжения. Основной аргумент состоял в том, что нужны танки с пушками западных калибров, поскольку советские танковые снаряды тоже на исходе.

Позднее уже в октябре Украина добилась согласия от Испании на то, что украинцы смогут пройти обучение на испанских "Леопардах", а полигоны предоставила Латвия, где как раз находились эти танки в рамках общей системы обороны НАТО. Однако Германия отказалась дать на это свое разрешение.

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В конце концов после долгих переговоров президент Польши Анджей Дуда первым публично заявил, что готов предоставить Украине Leopard 2. Тогда же последовали обещания Франции передать АМХ-10, Британии – Challenger, США – Abrams.

Однако Германия продолжала "раздумывать", пока в Берлине не поменялся министр обороны. 19 января им стал Борис Писториус. Буквально через два дня после этого стартовал очередной "Рамштайн".

По словам Резникова, тогда в ходе одного из кофе-брейков он обсуждал танковый вопрос с Писториусом и министром обороны Британии Беном Уоллесом.

"Бен Уоллес предложил: мы же на "Челленджерах" украинцев будем учить на немецких полигонах, давайте заодно и на "Леопардах" тогда. Борис Писториус говорит: обучение – ну, я не вижу проблем, давайте", – вспоминает Резников.

Потом это решение было озвучено прессе.

"И я помню, в конце того "Рамштайна", я в своей заключительной речи говорю: спасибо за продуктивный день, и мне кажется, я уже слышу, как в зале рычат "Леопарды". Все улыбнулись, все все поняли – и смотрят на Писториуса. И через несколько дней было заявление Шольца, что они уже дают нам танки", – рассказал Резников.

Поставки танков "Леопард" Украине

В течение последних месяцев целый ряд стран анонсировали поставки танков Leopard 2 в Украину. Недавно Украина получила 10 таких танков от Испании. До этого о поставке нескольких десятков танков этой модели сообщили в Германии, Польше, Канаде, Норвегии, Швеции

Кроме того, Украина должна получить около 80 более старых танков Leopard 1. Как ожидается, это произойдет уже летом.

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