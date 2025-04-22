Разработчики говорят, что технология заключается не в замене пехоты, а в интеграции машин в военные операции, чтобы получить преимущество против России.

Украина активно разворачивает роботов на фронте. Они стали "новым лицом войны", пишет The Telegraph.

Один из самых новых представителей украинских боевых технологий - робот "Змей" - уже помогает ВСУ на передовой. Это устройство, управляемое пилотом из безопасного укрытия, ползет низко над землей, обезвреживая российские мины и уменьшая риск для украинских солдат.

"Змей" входит в большую серию боевых машин, которые должны составить флот из 15 000 роботизированных систем, которые Киев планирует привлечь в 2025 году. Их цель - частично заменить человеческую силу, которой не хватает на фоне постоянных боев и преимущества России в количестве военных.

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Хотя такие системы разрабатываются для спасения жизней, некоторые эксперты предостерегают: автоматизация может снизить моральный барьер к уничтожению противника и кардинально изменить представление о войне. В то же время, эта ситуация предоставляет возможность заглянуть в будущее, где борьбу ведут не солдаты, а операторы и инженеры с пультами управления.

Разработчики этих роботов поделились с The Telegraph, что нынешняя война - уже частично "война машин", хотя она еще на этапе активного тестирования. Целью является не замена пехоты, а усиление боевых действий с помощью технологий.

Мировой лидер робототехники

В Украине сейчас работает более 500 оборонных стартапов, ориентированных на беспилотные системы, которые получают поддержку через инвестиции, пожертвования и государственные заказы. Украина первой создала отдельное подразделение - Силы беспилотных систем.

"Украина является мировым лидером в робототехнике - не по изяществу, а по практичности", - подчеркивает Дэвид Кириченко из Henry Jackson Society.

"Украина сосредоточена на создании роботов в больших масштабах и по цене", - объясняет он, отмечая, что обратная связь от военных позволяет вносить изменения в модели буквально "в течение недели".

Под конец 2024 года Украина осуществила первый в истории полностью роботизированный штурм вблизи Липцов на Харьковщине. Офицер Шухай из бригады "Хартия" вспоминает:

"Врага полностью застали врасплох. Это было беспрецедентно... враг был в полной панике".

Этот прорыв, по словам Марселя Плихты, бывшего аналитика Пентагона, позволяет говорить о следующем этапе - координации автономных беспилотников, которые работают слаженно, как стая.

"Технология еще не совсем готова, но это следующий рубеж", - говорит он.

Пока что дроны больше всего себя проявили в логистике, эвакуации раненых и инженерных задачах, таких как разминирование.

"НАТО заинтересовано"

"В НАТО мы сказали, что дроны выполняют скучные, грязные и опасные задачи. Беспилотные системы существуют для сдерживания, обнаружения и нанесения ударов. Это лишь создание времени и пространства для спасения жизней", - заявил Филлип Локвуд, экс-руководитель инноваций в Альянсе.

Его компания Stark уже интегрировала ИИ во все свои разработки. Новый беспилотник OWE-V поражает цели на 100 км, используя искусственный интеллект для точности и защиты от радиоэлектронной борьбы.

"Мы не можем выиграть завтрашние конфликты с помощью систем, разработанных для вчерашних войн", - резюмировал Локвуд.

Ярким примером является "Змей", способный разминировать до двух гектаров за день.

"Никто не верил, что можно сделать этого робота, и вот он у нас есть", - сказал Борис Дрожак, соучредитель компании Rovertech.

Он подчеркнул, что России еще нужно год-два, чтобы скопировать такую технологию. "НАТО заинтересовано", - добавил он.

Дроны на войне: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, ВСУ получат на вооружение новые сверхлегкие беспилотники украинского производства. Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс В-1. Это сверхлегкие "бомберы" созданы для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники, военных объектов на линии боевого соприкосновения и в тылу врага.

Также недавно стало известно, что украинцы изготовили зенитный дрон, чтобы сбивать российские "шахеды". Председатель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар отметил, что наши разработчики работают во всех направлениях, в том числе, чтобы нейтрализовать не только ударные, но и разведывательные дроны россиян. "Украинцы изготовили зенитный дрон, который будет работать против "шахеда", и мы уже довольно близко. Это происходит", - сказал он.

Кроме того, издание Business Insider сообщало, что Украина тестирует уникальные наземные роботы на оптоволокне, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы. Организация Brave1, которая координирует военные инновации, сообщила, что эти дроны уже привлекли внимание военных в Киеве благодаря их устойчивости к помехам.

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