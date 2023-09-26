Чтобы на самом деле сломать ход войны, нужно несколько сотен таких ракет.

Уже на этой неделе США могут одобрить передачу Украине "кассетных" ATACMS. Эти дальнобойные ракеты могут изменить ход войны, уверен военный эксперт Петр Черник.

"Вопрос лишь в том, в каком количестве это оружие к нам поступит. Несколько десятков – это, конечно, хорошо. Но чтобы на самом деле сломать ход войны, а эти ракеты могут сломать ход войны, нужно несколько сотен", – сказал Черник в эфире телемарафона.

По словам эксперта, ATACMS "может поднять практически любую цель", а массированные удары ими по врагу могут спровоцировать дефицит боеприпасов, лекарств и прочего.

"За условные сутки мы можем насыпать десятки, истребить все боекомплекты, топливо-смазочные материалы, управление, связь, и противник просто не будет иметь банально боеприпасов, патронов, медикаментов. Человек воюет, а не танки или пушка, мы можем расстреливать как куропаток, вопрос лишь в количестве этих ракет", – говорит Черник.

Военный эксперт отмечает, что ATACMS подходит именно для массированных ударов, и в этом его преимущество над, к примеру, самолетами-бомбардировщиками, что которые есть у Украины.

"В части фугасной части – это очень хорошее оружие для того, чтобы пробивать их бункеры, а в бункерах, подвалах, в бетонированных помещениях находится пункты управления, пункты связи, а кассетная часть может уничтожить практически что угодно. У ATACMS есть шесть модификаций разного значения. Три в фугасном смысле, три в кассетном смысле. Есть на 950 фугасно-обломочных суббоэкспассов, на 275. Есть очень уникальная ракета, у которой в комплектацию от 6 до 13 специальных боеприпасов управляемых, предназначенных уничтожать именно технику, особенно танки. ATACMS перезаряжается в пределах каких-то 15-20 минут. Этим он лучше, скажем, крылатых ракет, потому что крылатая ракета интегрированная в Су-34, самолет и так довольно большой, более 20 метров длиной, старенький, противник следит за нашими самолетами, бесконечно наносит удары по аэродромам... Мы конечно их спасаем, но это маневры, это все время. Чтобы нанести точный удар крылатой ракетой, самолет поднимается в воздух, выходит на рубежи пусков, осуществляет пуски, возвращается назад", – отмечает он.

ATACMS для Украины - последние новости

The Washington Post писала, что администрация президента США Джо Байдена приближается к публичному объявлению о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. По информации газеты, Украина получит ATACMS с кассетными бомбами.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес убежден, что США дадут Украине "малоэффективные" для Крыма ракеты ATACMS. Речь идет о версии оружия с гораздо меньшим радиусом дальности.

В то же время СНБО убеждают, что Украина не будет использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России.

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