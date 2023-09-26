Также аналитик рассказал, как на боевую обстановку влияют кассетные снаряды, полученные Украиной от союзников.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагает, что комплексы ATACMS не будут использовать для вывода из строя Керченского моста.

Соответствующее мнение Коваленко высказал во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса", комментируя, каким образом повлияют на боевые действия дальнобойные ракеты ATACMS, когда Украина получит их от союзников.

По его мнению, это увеличит возможности Украины по ударам по временно оккупированным территориям и позволит использовать ATACMS там, где сейчас привлечены другие виды вооружения. Эксперт пояснил, что, например боевые бомбардировщики Су-24 имеют не совсем полноценный функционал использования, так как это связано с привязкой их к аэродромам. В то же время комплексы ATACMS привязаны "только к дорогам", то есть в определенных ситуациях сухопутная пусковая более эффективна, чем авиационная.

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"То есть, если мы получим эти установки, то сможем наносить удары по Левобережной Херсонщине, временно оккупированной части Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Но, возможно, даже по Крыму", - рассказал Коваленко.

В то же время он добавил, что Керченский мост может не стать обязательной целью установок ATACMS.

"Согласно информации, которую сейчас распространяют некоторые СМИ, это будут ракеты с кассетной боевой частью. Кассетной боевой частью наносить удары по мосту – сомнительное удовольствие. Там нужно, чтобы была осколочная фугасная составляющая, желательно, даже, бронебойного типа. То есть, чтобы можно было уничтожить железнодорожные участки так, чтобы ремонт занял несколько лет. А этих лет у российских оккупантов просто не будет", - подчеркнул аналитик.

Он добавил, что не обязательно уничтожать мост вдребезги, главное его повредить так, чтобы он потерял свою функциональность.

Коваленко не исключает, что командование противника, которое расположено на временно оккупированном полуострове Крым, может оставить АРК и передислоцироваться на другое место. Но Кремль не будет делать "жеста доброй воли" - не выйдет просто так из украинского Крыма, который считал своим безопасным глубоким тылом. По мнению эксперта, бежать оттуда враг начнет только, когда ВСУ его очень сильно "поджмет".

Также Коваленко рассказал, какое влияние оказывают на фронтовые события кассетные боеприпасы, которые Украина получила от союзников. В частности, журналисты спросили, почему после получения таких снарядов ежедневный показатель потерь живой силы врага не увеличился.

"Действительно, на первый взгляд, кассетные боеприпасы должны действовать по большому скоплению живой силы - наносить более поражение. Но что касается потерь, во-первых, кассетные боеприпасы - это не только гарантированное уничтожение врага, но и получение врагом ранения. А у нас не ведется статистика раненых оккупантов, потому что это очень трудно делать, на самом деле", - утверждает Коваленко.

Второй момент, по его словам, в том, что кассетные боеприпасы также используются по скоплению соответствующей технике. То есть, они позволяют расширить площадь поражения техники, которая не обязательно будет уничтожена дотла, но получит повреждения, из-за которых должна быть отправлена на ремонт.

"И что мы видим в последнее время, по статистике? Мы видим уже в сентябре абсолютный рекорд за всю полномасштабную войну по уничтожению российской ствольной артиллерии - абсолютный рекорд. Второе - мы приближаемся к рекорду по количеству уничтоженных реактивных систем залпового огня. Третий рекорд - приближаемся к абсолютному рекорду по количеству уничтоженного автомобильного транспорта. То есть, это все - работа также кассетных боеприпасов, которая позволяет по площади поражать большее количество техники и средств противника", - уверен эксперт.

Напомним, недавно появлялась неофициальная информация о том, что США предоставят Украине ATACMS, но официального подтверждения этому нет. По данным The Washington Post, администрация Байдена приближается к публичному объявление о передаче ракет ATACMS, но будут передавать модификацию с кассетной боеголовкой, а не унитарной фугасной.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что США дадут Украине "малоэффективные" для Крыма ракеты ATACMS.

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