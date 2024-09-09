Реактивный дрон "Паляниця" - это далеко не все, что способен породить украинский оборонно-промышленный комплекс.

С первого дня полномасштабного вторжения в Украину Россия полагалась на дальнобойные ракеты, как одно из многих своих военных преимуществ. Украина почти не имела подобного оружия, но, похоже, вскоре ситуация может измениться, пишет DW.

Издание отмечает, что союзники передали Украине ограниченное количество крылатых и баллистических ракет. Но они имеют небольшую дальность полета, а партнеры еще и запрещают применять эти ракеты по территории РФ. Чтобы изменить ситуацию, Украина работает над реализацией собственной ракетной программы.

Реактивный дрон-камикадзе "Паляниця"

На День Независимости президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые успешно применила новое оружие - так называемый ракето-дрон "Паляниця".

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"Есть часть комплектующих из-за рубежа, но дизайн и полное производство - в Украине", - рассказал DW бывший министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Как сообщает украинский правительственный сайт United24, который опубликовал видео беспилотника "Паляниця", украинские специалисты разрабатывали это оружие около полутора лет. "Паляниця" оснащена турбореактивным двигателем и, следовательно, имеет значительно более высокую скорость, чем дроны с двигателями внутреннего сгорания. Он также оснащен несколькими системами наведения.

Главными целями боевых беспилотников "Паляниця", вероятно, станут около 20 российских военных аэродромов, с которых Россия обстреливает Украину. Некоторые из них находятся на расстоянии от 600 до 700 километров от украинской границы.

По данным United24, стоимость беспилотника "значительно ниже, чем у аналогичных ракет", ожидается дальнейшее снижение цены и расширение производства. Вся остальная информация остается секретной.

Директор украинской аналитической группы Defence Express Сергей Згурец рассказал DW, что из-за отсутствия данных в открытом доступе точно оценить эффективность "Паляниці" невозможно.

"Сейчас дальность - это единственный параметр, который помогает нам оценить оружие. Однако самое важное - не дальность, а вес боеголовки и точность попадания", - подчеркнул он.

Ракеты морского и наземного базирования "Нептун"

Згурец рассказал DW, что за последние годы Украина достигла определенных успехов в своей ракетной программе.

"Например, серия противотанкового оружия типа "Стугна" и "Корсар" сейчас в массовом производстве. Или противокорабельная ракета Р-360 "Нептун". Эта продукция киевского конструкторского бюро "Луч" стоит на вооружении войск с 2020 года, а также береговой ракетный комплекс РК-360МС, предназначенный для обнаружения и уничтожения кораблей противника различного класса", - сказал он.

Ракета "Нептун" имеет 150-килограммовую боевую часть и радиус действия до 300 километров.

13 апреля 2022 года произошло одно из самых значительных событий украинско-российской войны: две ракеты "Нептун" потопили российский флагман "Москва".

В 2023 году стало известно, что украинские разработчики модифицировали ракету морского базирования "Нептун" в варианты, способные поражать как корабли, так и наземные цели.

Представитель Минобороны Украины сообщил американскому новостно-аналитическому сайту The War Zone, что новое оружие имеет новую систему наведения, но запускается с той же пусковой установки, что и ракета морского базирования. Чиновник отметил, что модифицированный "Нептун" имеет радиус действия около 400 километров и 350-килограммовую боеголовку, что более чем в два раза больше, чем у противокорабельной версии.

Украинские военные уже неоднократно использовали модифицированную ракету "Нептун".

Что нового в ракетной программе

По данным СМИ, в прошлом году Украина также развернула ракеты ЗРК С-200 для ударов вглубь России.

Сейчас эти ракеты модифицированы, чтобы они также могли поражать наземные цели. Киев официально этого не подтвердил, но представитель правительства сообщил BBC Украина, что такая работа ведется: "В нынешних обстоятельствах мы должны найти выход. Мы нашли решение с С-200, и оно, кажется, работает хорошо пока что."

Страна также использует модернизированные советские беспилотники-разведчики Ту-141 "Стриж". Эти дроны имеют турбодвигатель и могут развивать скорость около 1000 километров в час. По данным СБУ, в 2023 году эти беспилотники повредили российские дальние бомбардировщики Ту-95 в Энгельсе.

Ссылаясь на секретность, Минобороны Украины отказалось комментировать DW ракетную программу. Однако известно, что украинский ОПК разрабатывает собственную баллистическую ракету с 2006 года.

Речь идет о ракете малой дальности "Сапсан", которая имеет диаметр фюзеляжа 0,9 метра и дальность полета 500 километров. Ракета известна под экспортным названием "Гром-2". Отмечается, что Украина изготовила для Саудовской Аравии "Гром-2" диаметром 0,6 метра и радиусом действия 280 километров.

С начала войны разработку "Сапсана" публично не комментировали, хотя Россия неоднократно заявляла о сбивании украинских ракет "Гром-2".

"Украина, несомненно, способна производить достаточное количество ракет для войны с Россией. Нельзя недооценивать украинцев в отношении такой техники. До войны они, несомненно, входили в десятку лучших космических государств мира, потому что они обладали опытом в создании космических ракет и тому подобное. Просто для иллюстрации: любимая ракета Илона Маска, кроме его собственной, это "Зенит", сделанная в Украине", - сказал DW Фрэнк Левидж, британский военный аналитик и бывший офицер британской военной разведки.

Последние новинки вооружений ВСУ

Как писал УНИАН, Украина создает флот дронов-истребителей и уже вышла на последний этап. ВСУ уже применяют коптеры-перехватчики, на подходе перехватчики типа "крыло". Дальше дело за беспилотными истребителями, которые будут летать на сотни километров.

Также мы рассказывали, что с недавних пор ВСУ начали активно применять огнеметные дроны, которые в Сети уже прозвали "драконами". Эти беспилотники низко летают над российскими позициями в посадках и лесах и заливают россиян расплавленным металлом, выжигая окопы, блиндажи и технику.

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