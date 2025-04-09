Они идеально подходят для строительства оборонительных сооружений.

Украинские вооруженные силы недавно начали использовать на фронте японские инженерные машины Morooka PC-065B - пятитонный гусеничный автомобиль с грузовой платформой и трехтонным краном.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, Morooka PC-065B может поднимать три тонны, преодолевая грязь и болота. Он идеально подходит для строительства оборонительных сооружений для превосходящей по численности украинской пехоты.

"PC-065B не бронированы и не вооружены, но они выполняют важную роль на передовой. Благодаря отличной проходимости по грязи, вместительным грузовым отсекам и кранам, эти машины помогают инженерам строить бункеры и другие укрепления, которые дают возможность украинской пехоте выживать под артиллерийскими и беспилотными обстрелами и отражать мощные российские атаки", - отмечает он.

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Как пишет Акс, эти машины гусеничные и легкие для своих размеров, что обеспечивает отличную управляемость в грязи в сельской местности Украины весной. Та же мобильность является преимуществом в болотах южной Украины.

В то же время недостатком этих легких машин является то, что они чрезвычайно уязвимы для любой огневой мощи, указывает аналитик.

Война в Украине - новости

Россия уже начала весеннее наступление, но оно буксует. По данным The Telegraph, дроны ВСУ уничтожают технику еще на подступах к фронту. Украинские войска ведут локальные контратаки и удерживают позиции, особенно на Покровском и Торецком направлениях.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Донецкой области украинские военные захватили в плен двух граждан Китая, которые принимали участие в войне – на стороне России.

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