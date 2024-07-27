Агрессор пытается использовать остатки уничтоженных бронемашин, чтобы убить побольше украинцев.

Россияне создали очередного "монстра Франкенштейна" для использования на фронте в Украине. В этот раз скрестили лафет 82-мм автоматического миномёта 2Б9 "Василек" с 73-мм орудием 2А28 "Гром" от БМП-1. На это обратил внимание военный обозреватель Александр Коваленко.

По мнению аналитика, появление нового "гомункулуса" в российской армии является прямым результатом огромных потерь в бронетехнике, понесенных с начала полномасштабного вторжения. Так, согласно верифицированным данным россияне потеряли уничтоженными, поврежденными и затрофеенными ВСУ не менее 850 БМП-1, а согласно оценочным данным – более 1 500 единиц.

Кроме того на складах в России до сих пор имеется более 1 тысячи БМП-1, но, как считают эксперты, почти все они не подлежат восстановлению.

По словам Коваленко, у сотен непригодных к ремонту БМП-1 на базах хранения и сотен уничтоженных в боях часто остаются неповрежденными стволы. Вот их-то россияне и решили использовать для создания "давно позабытого класса легкого пехотного орудия поддержки", поскольку эти стволы от уничтоженных БМП – избыточный ресурс.

"О качестве стрельбы и точности можно судить из приложенного видео, даже не будучи экспертом. Качество уровня "ездит-стреляет"... точнее "волокут-стреляет", но как огневой элемент сопровождающий штурмовую деятельность суицидников РОВ, думаю, скоро будет применяться повсеместно", – отмечает Коваленко.

Другие "монстры" на вооружении российской армии

Как писал УНИАН, весной этого года россияне начали использовать на фронте "танки-черепахи" – танки, кустарно обшитые листовым железом и даже деревом для защиты от украинских дронов. Эта техника показала ограниченную эффективность, однако эксперты считают ее скорее неудачным, нежели удачным экспериментом.

Также мы рассказывали о странных экспериментах россиян с армейским бронетягачом МТ-ЛБ, на который оккупанты приваривали огромные корабельные пушки.

Вас также могут заинтересовать новости: