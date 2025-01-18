По словам эксперта, тактика РФ остается неизменной.

В последнее время Россия увеличила количество ударов баллистическими ракетами. Об этом рассказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "Киев24".

"За последнее время участились удары именно баллистическими ракетами по Киеву. Давайте вспомним декабрь прошлого года, когда два раза враг применил именно баллистические ракеты для ударов по Киеву. Поэтому то, что мы сегодня увидели, в принципе видят прифронтовые, приграничные города ежедневно. Это удары баллистическими ракетами, беспилотниками, дополнительно еще проводятся удары с помощью управляемых авиабомб", - подчеркнул эксперт.

По его словам, особенно враг обстреливает управляемыми авиабомбами именно Сумскую область.

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"Тактика Российской Федерации не меняется. Единственная тактика - это как можно больше нанести ущерб, как можно больше, чтобы гражданское население пострадало. Понятно, что бьют непосредственно и по промышленным объектам, по энергетическому сектору, пользуясь истощением воздушных сил за счет атак именно дронами", - добавил Храпчинский.

Обстрел Киева 18 января - что известно

Как писал УНИАН, утром 18 января Россия атаковала Киев баллистикой, в результате чего погибли три человека. Также в Шевченковском районе повыбивало окна и есть задымление в подъезде жилого дома. Кроме того, есть повреждения станции метро "Лукьяновская", а также заведения питания.

В то же время в Офисе генпрокурора рассказали, что известно о жертвах атаки. По данным прокуратуры, погиб охранник заведения питания и мужчина и женщина, которые находились в микроавтобусе.

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