Он заявил, что лучший способ закончить войну - это помочь Украине создать "неприемлемые угрозы" для России.

Запад слишком боится спровоцировать Владимира Путина, чтобы дать Украине "решающее" оружие, необходимое для победы над Россией. Как пишет The Times, об этом заявил бывший глава Генерального штаба Великобритании Генерал Патрик Сандерс, отвергнув опасения Запада по поводу эскалации возможного использования Россией тактического ядерного оружия.

Он заявил, что лучший способ прекратить конфликт - это помочь Украине создать "неприемлемые угрозы" для России.

"В данный момент мы должны сделать так, чтобы Украина могла победить. Речь идет не просто о выживании на поле боя - что, пожалуй, все, что мы делаем на данный момент. Речь идет о создании неприемлемых угроз для России, которые заставят ее и Путина пересмотреть свои взгляды", - сказал он. Видео дня

Сандерс заявил, что Запад переоценил "красные линии" Путина.

"Мы переоценили то, как Россия отреагирует на нашу поддержку Украины. В некоторых отношениях мы сами себя сдерживаем, потому что позволили русским получить то, что можно назвать "эскалационным доминированием", когда мы сдерживались от решительной поддержки, которую мы могли бы оказать Украине на ранних этапах, опасаясь того, что сделают русские", - заявил он.

Он также предостерег от заключения мирного соглашения, которое может подтолкнуть к дальнейшей агрессии. По его словам, война России в Украине имеет "почти расовый характер", и ее цель - порабощение Украины и Киева.

"Очень трудно понять, где можно заключить сделку. Потому что любая сделка, скорее всего, будет лишь временной передышкой. Или вы дадите Путину то, чего он хочет, а это, по сути, капитуляция. А последствия капитуляции не просто ужасны для Украины, они фундаментально подорвут безопасность Запада, безопасность евроатлантического пространства, и, конечно, это даст поддержку и поощрение автократам и диктаторам по всему миру, которые не придерживаются нашей системы ценностей".

Разрешение на удары западным оружием по РФ

Украина неоднократно обращалась к Британии с просьбой разрешить использование ракет Storm Shadow для ударов по РФ в надежде, что это позволит получить разрешение и на использование американских ракет ATACMS.

По данным Тһе Тimes, решение Великобритании о снятии ограничений блокируют в Соединенных Штатах Америки. Причина - страх эскалации.

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