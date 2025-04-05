Изделие задумано как инструмент подрыва укреплений, но на практике, вероятно, сгодится разве что в роли очень неудобной гранаты.

Российские оккупанты заново изобрели гранаты XVII века с фитильным поджигом. На это обратил внимание Телеграм-канал "Міни та кава з канапками".

Как видно на опубликованных кадрах, граната представляет собой круглую пластиковую оболочку, заполненную взрывчаткой. Извне внутрь ко взрывчатке идет огнепроводный шнур, который нужно поджигать вручную. По сути, это чуть более современная версия фитиля.

Внешне изделие, которое россияне называют "колобок", в самом деле напоминает пушечное ядро или гранату доиндустриальной эпохи. Заявляется, что "колобок" существует в трех версиях – 1 кг, 1,5 кг и 4 кг.

По словам оккупантов, с помощью таких "колобков" они намереваются подрывать украинские укрепления. Причем шарообразная форма вроде как должна способствовать этому: боеприпас лучше катится.

Израильский военный аналитик Игаль Левин выразил сомнение, что на практике будет много возможностей использовать "колобка" так, как задумано, поскольку в реальности поле боя сплошь изрыто воронками.

"Вполне вероятно, что во многих случаях такие боеприпасы будут использоваться как стандартные гранаты, хотя и менее удобные", – отмечает он.

Российское оружие: последние новости

Как писал УНИАН, ранее ОСИНТеры заметили на вооружении российской армии гаубицы М-30, которые серийно выпускались во время Второй мировой войны. Считается, что на базах хранения до сих пор может находиться до 2 тысяч таких пушек.

Также мы рассказывали, что у России возникли серьезные проблемы со строительством самолетов – все из-за санкций. В частности, агрессор больше не может выпускать качественные борта стратегической авиации, а самолеты других типов выпускают поштучно.

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