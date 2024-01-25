Он отметил, что с осени 2023 года россияне опережают ВСУ в работе с дронами ночью.

Украинский военнослужащий и блогер Роберт Бровди, известный как "Мадяр", основатель подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра" предупредил о вызовах, с которыми могут столкнуться украинские военные.

"Первый - это технические решения, которые позволят использовать выносные антенны-ретрансляторы для FPV-пилотов на существенном расстоянии от экипажей", - рассказал военный в комментарии "Украинской правде".

По его словам, таким образом вражеские операторы смогут управлять БПЛА с относительно безопасного для них участка и останется лишь бить дронами по дешевым антеннам.

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"Второй - эксперименты с применением скремблеров на дронах. Эти приборы мешают противнику понять направление движения дрона, а значит, и уничтожить его", - говорится в сообщении.

Мадяр отметил, что с осени 2023 года россияне опережают ВСУ в работе с дронами ночью – увеличили использование FPV-дронов с тепловизионными камерами. Он указал, что украинские производители только начали ставить производство таких дронов на поток.

"Мы постоянно эволюционируем. Представим себе: насыщение (летательных) средств, совершенствование и унификация их боевых частей, увеличение веса боевой части, увеличение расстояния проникновения дрона... Раньше мы на "мавиках" летали 3 километра. Знаете, сколько сейчас? 21 километр. А есть такие герои, что и на 25 летают! То есть это все эволюционирует. И когда оно насытится - а это произойдет в этом году, - то фронт просто разойдется, и серая зона будет значительно шире. До врага будет 10 километров, а не пятьсот метров или полтора километра как сейчас. Подойти не будет возможности ни на танке, ни на авто, ни спешившись - как нам, так и врагам", - спрогнозировал военный.

Дроны на украинском фронте - главные новости

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина произведет миллион FPV-дронов. В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в 2024 году в Украине произведут не только один миллион дронов FPV, но и тысячи ударных дронов.

В свою очередь Великобритания пообещала предоставить 200 миллионов фунтов стерлингов на производство тысяч военных беспилотников для Украины.

Издание Foreign Affairs пишет, что в первые месяцы войны Украина преобладала в использовании дронов, но сейчас Россия догнала Украину в инновационном соревновании.

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