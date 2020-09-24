По замыслу бойцы должны были провести топогеодезическую и метеорологическую подготовку, максимально точно определить координаты нахождения десантных катеров противника в море и быстро "доставить" снаряды к целям.

На побережье Азовского моря продолжаются практические тренировки в рамках стратегическихо командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020".

Читайте такжеВ Николаевской области начался первый этап ученый "Объединенные усилия-2020" (фоторепортаж)Как говорится в сообщении на сайте Минобороны, по команде подразделения реактивной и самоходной артиллерии из состава бригады Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ совершили марш в район выполнения задач. Десантники-артиллеристы оперативно провели развертывание на рубежах и заняли позиции для нанесения огневого удара.

"По замыслу бойцы должны были провести топогеодезическую и метеорологическую подготовку, максимально точно определить координаты нахождения десантных катеров противника в море и быстро "доставить" снаряды к целям", - говорится в сообщении.

По словам командира одной из боевых бригад ДШВ ВСУ, по замыслу надо было уничтожить "первую волну" вражеского морского десанта и исключить высадку его второго эшелона. Также во время тренировок проверялась способность боевых расчетов подразделений реактивной и самоходной артиллерии управлять огнем и обеспечивать прикрытие основных сил десантно-штурмовых подразделений во время наступательных действий.

Однако самое главное - это способность эффективно наносить огневые удары по условным десантным катерам и другим малоразмерным целям противника.

"Благодаря точным огневым ударам и слаженности боевых расчетов артиллерийских систем нам удалось сорвать намерения условного противника по высадке морского десанта на одной из десантно-доступных участков побережья Азовского моря", ‒ рассказал командир бригады ДШВ.

"Объединенные усилия - 2020": что известно

Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020" проходят в ответ на проведение Россией учений "Кавказ-2020". Учения продлятся 22-25 сентября под руководством главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. В учениях принимают участие около 12 тыс. военнослужащих и 700 единиц техники.

Впервые к учениям привлечены военные подразделения стран-членов НАТО - США и Великобритании. За проведением учений будут наблюдать до 200 иностранных инструкторов.

"Объединенные усилия-2020": детали

23 сентября на юге украинские и британские десантники отработали штурм населенных пунктов

22 сентября президент Владимир Зеленский проинспектировал ход военных учений "Объединенные усилия-2020"

21 сентября военные корабли ВСУ отправились на масштабные учения "Объединенные усилия-2020"

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Автор: Ирина Погорелая