Миссия CAF по поддержке ВСУ сообщила о передаче партии бронетранспортеров после обучения украинских специалистов.

Украине передали партию канадских бронированных боевых машин LAV 6.0 ACSV (Armoured Combat Support Vehicle), но в санитарном варианте, говорится на странице миссии канадских вооруженных сил (CAF) по поддержке ВСУ в Twitter (X).

"После обучения по эксплуатации и обслуживанию ББМ, версии "скорая помощь", в Германии, машины были загружены и отправлены в Украину. Эти машины помогут Украине в обороне от незаконного вторжения на ее земле", - говорится в публикации.

LAV 6.0 ACSV (Armoured Combat Support Vehicle) для ВСУ

Ранее уже сообщалось о тренировке воинов Вооруженных сил Украины на канадских бронетранспортерах LAV 6.0 ACSV. Тогда было указано, что участники канадской учебной операции UNIFIER "гордятся", будучи частью инициативы по передаче 50 бронемашин данного типа.

Видео дня

Первые десять ACSV из них, по информации Генштаба в Facebook, осенью должны поступить в ВСУ.

Другие новости о передаче ВСУ техники

Ранее УНИАН сообщал, что Rheinmetall передал Украине 20 БМП Marder. При этом заявляется, что ВСУ в общем получат около 200 единиц техники в рамках "кольцевого обмена".

Кроме того, авиаэксперт объяснил, зачем Украине французские Mirage 2000.

"Mirage 2000D является носителем крылатых ракет SCALP. Вероятнее всего, это будет эскадрилья, которая имеет наибольший боевой опыт", - отметил авиаэксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: