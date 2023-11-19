В Минобороны Франции сообщили, что испытательный пуск был произведен без ядерного заряда.

Франция испытала межконтинентальную баллистическую ракету М51.3. Власти страны считают, что это увековечит доверие к французскому ядерному сдерживанию.

"Первый успешный испытательный пуск стратегической баллистической ракеты М51.3!" - сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в соцсети Х.

По его словам, это событие подтверждает надежность французских сил ядерного сдерживания и свидетельствует о совершенстве пусковой установки.

В оборонном ведомстве Франции отметили, что успешный испытательный пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда произвели в субботу вечером, 18 ноября.

Тренировка сил ядерного сдерживания в РФ - что известно

25 октября в Российской Федерации провелм тренировку сил стратегического сдерживания. На учениях присутствовал президент РФ Владимир Путин.

В ходе маневров российские войска отрабатывали "нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".

При этом глава генштаба России Валерий Герасимов заявил, что с космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", а из Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" запущена баллистическая ракета "Синева". Также запуски ракет производилис с помощью самолетов дальней авиации Ту-95МС.

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