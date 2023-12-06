Как отмечают в СтратКоме, вертолет "функционально уничтожен".

Украинские воины уничтожили транспортный вертолет российских захватчиков на одном из горячих направлений.

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ, пилоты БпЛА Сил обороны откорректировали работу HIMARS.

"Поздравление по случаю Дня Вооруженных Сил Украины "принимал" личный состав российского транспортного вертолета вблизи Лимана. Наши источники утверждают, что вертолет был функционально уничтожен", - говорится в сообщении.

Война в Украине: важные новости

Украинские защитники уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Вражеский самолет под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области. Его "приземлили" в районе острова Змеиный.

Тем временем в оккупированном Крыму украинские дроны ударили по нефтяному терминалу. Это была совместная операция Главного управления разведки Министерства обороны и Службы безопасности Украины.

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