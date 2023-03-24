Россия ссылается на договор 1997 года, согласно которому Словакия перед передачей самолетов ВСУ должна была проконсультироваться с Москвой.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России назвала передачу самолетов МиГ-29 Словакией Украине "нарушением международных обязательств", пишет Интерфакс.

В России настаивают, что таким образом власти Словакии якобы нарушили договор о военно-техническом сотрудничестве, который заключался с РФ в 1997 году. Согласно договору, Словакия могла передать то или иное вооружение третьим странам только с разрешения России как их производителя и продавца.

"Расцениваем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений", - заявили в ФСВТС.

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Накануне Словакия передала Украине первые четыре из 13 обещанных МиГ-29. Сообщалось, что в результате Братислава сама лишилась почти всех МиГов, имеющихся у ВС Словакии.

Взамен США предоставят Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с очень большой скидкой. Также в сделку входит более 500 ракет AGM-114 Hellfire II.

Истребители для Украины – последние новости

16 марта о передаче Украине первых четырех МиГ-29 заявил также президент Польши Анджей Дуда. Остальные обещанные истребители Киев получит в течение года.

В Воздушных силах Украины надеятся, что передача МиГ-29 может стать шагом к предоставлению F-16. "Поставка такого типа самолетов, безусловно, не изменит ситуацию "в небе", но может усилить украинскую авиацию", - комментировал спикер ВВС Юрий Игнат.

В ВВС также отметили, что пилоты ВСУ в настоящее время "выжимают максимум" из флота советских самолетов, лучшим вариантом для воздушных боев с оккупантами остается F-16.

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