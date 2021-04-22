Министр обороны отмечает, что мощным сигналом по результатам саммита в июне была бы приверженность решениям Бухарестского саммита 2008 года, что декларирует безусловную перспективу членства в Альянсе для Украины и Грузии.

Украина рассчитывает, что страны - члены Североатлантического альянса на саммите, который состоится 14 июня в Брюсселе, примут серьезность ее евроатлантических намерений.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Читайте такжеАрмия получила новейший комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-3"

"Поскольку на следующем саммите НАТО, дата проведения которого объявлена сегодня, лидеры государств-членов фактически спланируют будущее организации на следующие 10 лет, мы хотели бы еще раз четко артикулировать серьезность наших евроатлантических намерений. Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, рассматриваемых в Брюсселе 14 июня", - сказал он.

По словам министра, последняя российская эскалация вдоль границ Украины не оставляет никаких сомнений, какая страна сегодня представляет наибольшую военную угрозу в евроатлантическом пространстве. "Сегодня в Брюсселе это четко осознают, поскольку генеральный секретарь НАТО недвусмысленно назвал агрессивные действия России среди вызовов сегодняшнего и завтрашнего дня", - отметил Таран.

Министр обороны Украины считает, что мощным сигналом в решениях саммита НАТО 14 июня для мировой и европейской безопасности могла бы стать демонстрация преданности решениям Бухарестского саммита 2008 года, что декларирует безусловную перспективу членства для Украины и Грузии.

Что предшествовало

Сегодня, 22 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следующий саммит Альянса состоится 14 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что саммит станет уникальной возможностью для укрепления НАТО как устойчивого воплощения связи между Европой и Северной Америкой.

Также Столтенберг сообщил, что на саммите планируется принятие основательной и перспективной повестки дня Альянса на период до 2030 года, чтобы "преодолеть вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивных действий России, угрозы терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влияния климатических изменений на безопасность, а также увеличение роли Китая".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк