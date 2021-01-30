Немецкие компании Rheinmetall и MBDA Deutschland по заказу ВМС США занялись разработкой корабельного высокоэнергетического боевого лазера.
Все работы должны быть завершены до конца 2021 года, а испытания лазера запланированы на 2022 год, пишет Defense News.
На время испытаний лазерная установка будет смонтирована на фрегат типа "Саксония". Технические подробности о лазере пока не раскрываются.
Что представляет собой боевой лазер
Разработка боевого лазера в Германии ведется с 2015 года. Отдельные компоненты боевого лазера уже прошли серию испытаний. Установка представляет собой четыре боевых лазера мощностью десять киловатт каждый, лучи которых фокусируются в одной точке с помощью системы зеркал. Этот лазер создается для поражения беспилотных летательных аппаратов, легких вертолетов и небольших надводных целей.
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