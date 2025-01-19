МиГ-23 был красноречивой иллюстрацией советского подхода, в котором упор делался на количество, а не на качество.

Советский МиГ-23 Flogger, представленный в конце 1960-х годов, был разработан как универсальный фронтовой истребитель для замены МиГ-21 и противодействия самолетам НАТО, однако проигрывал западным аналогам по маневренности, авионике и надежности. Об этом пишет американский журналист Калеб Ларсон, который освещал войну в Украине для западных читателей, в своей колонке для издания 19FortyFive.

"МиГ-23 был красноречивой иллюстрацией советского подхода, в котором упор делался на количество, а не на качество", - отмечает эксперт.

Конструкция истребителя

МиГ-23 имел крыло с изменяемой стреловидностью, что позволяло ему менять форму крыла для различных профилей полета; по сути, оптимизируя характеристики подъемной силы и сопротивления на разных скоростях. При этом, хотя это нововведение на бумаге обеспечивало эксплуатационную гибкость, оно также было довольно сложной конструкцией, отмечает эксперт.

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"По сравнению с западными истребителями, такими как F-4 Phantom II или более поздним F-15 Eagle, у МиГ-23 были существенные недостатки с точки зрения маневренности, бортовой авионики и общей надежности. Его управление на низких скоростях было особенно проблематичным, а изначально нестабильная конструкция бросала вызов даже опытным советским пилотам", - пишет Ларсон.

В то же время, отмечает Ларсон, у МиГ-23 были некоторые заметные сильные стороны. Он был быстрее большинства современных ему истребителей, с максимальной скоростью, превышающей 2,3 Маха. По сравнению с другими советскими самолетами той эпохи, такими как МиГ-21, МиГ-23 предлагал улучшенную дальность полета, грузоподъемность и возможности радиолокации.

МиГ-23 был относительно недорогим и простым в производстве в больших количествах, что позволило бы Советскому Союзу насытить потенциальные зоны военных действий многими сотнями МиГ-23, создав значительное наступательное воздушное присутствие, независимо от недостатков реактивных самолетов.

Однако истребитель так и не смог сократить качественный разрыв с аналогами реактивных истребителей НАТО.

"Успехи и неудачи самолета подчеркивают более широкую динамику холодной войны, в которой Запад стремился к качественному превосходству над Советским Союзом, а Советский Союз надеялся достичь численного и, в конечном счете, оперативного превосходства над НАТО за счет явного численного преимущества", - пишет эксперт.

Ранее аналитик оценивал российские боевые крейсера класса 1144 "Орлан" , такие как "Адмирал Нахимов". Он отмечал, что когда-то они были символами советской военно-морской мощи. Тем не менее задержки в модернизации кораблей поставили под сомнение их актуальность в современных войнах.

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