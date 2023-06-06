Ремонт всех танков будет происходить до конца этого года.

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" договорился с чешским оружейным предприятием VOP CZ о совместном ремонте танков Т-64.

Как сообщило Минобороны Чехии во вторник, 6 июня, ремонтные работы скоро начнутся на заводе в городе новый Йичин.

Контракт на обслуживание Т-64 заключили на основе меморандума между предприятиями от февраля 2023 года.

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Сейчас из соображений безопасности не указывается точное количество техники, которая пройдет капитальный ремонт в Чехии в течение ближайших месяцев, ведь их после этого отправят на фронт. Указывается, что ремонт всех танков продлится до конца этого года. Они простояли на хранении десятки лет и требуют полного демонтажа, замены многих запчастей и полного восстановления боеспособности.

Как отмечается, этот проект является одним из первых конкретных результатов сотрудничества, призванного поддержать создание новых чешско-украинских совместных предприятий для увеличения производства военной техники для нужд ВСУ.

Обслуживание техники для ВСУ

Как ранее сообщал УНИАН, Rheinmetall основал предприятие с "Укроборонпромом", чтобы ремонтировать и производить танки в Украине.

В начале на польском заводе "Бумар-Лабенды" был создан сервисный центр для ремонта танков T - 64 для Украины.

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