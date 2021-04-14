Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передало армейской авиации Сухопутных войск ВСУ отремонтированный и модернизированный вертолет Ми-8МТ.
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
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Как сообщается, специалисты завода установили на машину украинские системы активной и пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения и бронированные плиты отечественного производства.
Также вертолет был оснащен двумя комплектами спутниковой навигационной системы, радиолокационным ответчиком, аварийным радиомаяком, твердотельным аварийно-эксплуатационным регистратором полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа. Это позволяет выполнять полеты в соответствии с требованиями ІСАО (Международной организации гражданской авиации).
Кроме того, отныне машина имеет современный радиовысотомер, высоконадежную коротковолновую радиостанцию, систему десантирования в два потока через грузовые створки и авиационный поисковый прожектор.
Стоит добавить, что для выполнения полетов в сложных метеоусловиях есть возможность быстрого дооснащения этого вертолета современным импортным метеолокатором.
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