До сих пор подобную тактику ни одна из сторон не применяла.

Пока россияне мастерят дроны-охотники с сетками, украинские бойцы нашли более простой способ охотиться на вражеские "Мавики". Интересное видео публикует паблик WarArchive.

На опубликованных кадрах видно, как украинский дрон с прицепленной к нему обычной деревянной палкой нападает из засады на российский "Мавик". Чтобы уничтожить вражеский беспилотник, оказалось достаточным просто воткнуть эту палку ему в один из винтов. На видео четко зафиксировано, как в результате этой атаки российский дрон кубарем падает вниз.

"Битва мавиков вышла на новый уровень. Пока русня сбрасывает на наши коптеры ВОГи и сетки, мы изобрели старую добрую дубинку", - комментируют авторы свое видео.

Битва дронов на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, оккупанты начали использовать БпЛА с сетками для охоты на украинские дроны. Такая "технология" россиян получила название "Сеткомёт". Украинские эксперты говорят, что к технологии стоит присмотреться.

Также мы рассказывали, что украинские дроноводы научились сбивать российские дроны-разведчики типа "Орлан" с помощью FPV-дронов. До сих пор борьба с высотными "птичками" россиян была большой проблемой.

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