Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации.

С турецкими компаниями подписаны прямые внешнеэкономические контракты на производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Министр обороны Украины Андрей Таран сегодня подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

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Подписание соглашений с Турцией в военной сфере

14 декабря Министерство обороны Украины впервые подписало прямые внешнеэкономические контракты на товары военного назначения.

Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром.

Речь идет о проектах, которые призваны усилить боевые возможности Военно-морских сил Украины для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе.

Это первые конкретные договоренности в рамках недавно подписанного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики.

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Автор: Юлия Петриченко