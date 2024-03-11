Отмечается, что на базу по подготовке пилотов в Румынии украинцы еще не прибыли.

Истребители готовы, а летчики-инструкторы ждут в новом учебном центре в Румынии, созданном для обучения украинских пилотов полетам на боевых самолетах F-16. Главная проблема - украинские пилоты еще не прибыли, несмотря на заявления прошлым летом, что центр сыграет решающую роль в подготовке персонала для защиты Украины от все более смертоносных российских ударов.

Издание The New York Times пишет, что пока неясно, когда украинские пилоты начнут обучение в центре, расположенном на авиабазе Фетешти на юго-востоке Румынии, которую союзники по НАТО также используют для обучения на истребителях. Но эта задержка является свидетельством неразберихи и хаоса, с которыми столкнулся военный Альянс, спешащий поставить F-16.

Это не значит, что украинские пилоты не готовятся. Ожидается, что 12 пилотов - меньше, чем полная эскадрилья - будут готовы к боевым вылетам на F-16 к лету этого года после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. Но к тому времени, когда пилоты вернутся в Украину, из 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть F-16.

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Тем не менее, их долгожданное появление на поле боя не заставит себя ждать. В последние недели Россия применяет более агрессивную воздушную поддержку в боях на востоке Украины, используя свои военные самолеты для нанесения управляемых плавающих бомб на большие расстояния на украинскую линию фронта.

Украина отчаянно нуждается в большем количестве оружия, поскольку у нее заканчиваются артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, а республиканцы в Конгрессе препятствуют предоставлению дополнительной американской военной помощи. F-16, скорее всего, будут вооружены ракетами малой и средней дальности и бомбами, что частично компенсирует нехватку наземных боеприпасов.

Тем не менее чиновники согласились с тем, что есть неопределенность относительно того, когда каждая страна отправит свои самолеты, сколько их будет отправлено, как быстро можно будет обучить пилотов и как Украина получит достаточное количество людей, которые смогут правильно обслуживать самолеты.

Обычно обучение украинских пилотов сложным западным самолетам проходило с молниеносной скоростью, сжимая годы обучения в классе, симуляций и летных упражнений в месяцы. Тем не менее, процесс идет медленнее, чем рассчитывали Украина и ее союзники, поскольку пилотам, обученным на советских самолетах и тактике, приходится осваивать английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16.

Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сообщил, что "обучение проходит успешно", и отметил, что украинские пилоты уже совершали полеты над воздушным пространством Дании. Но он сказал, что их обучение "в конечном итоге определит продолжительность обучения".

Подготовка украинских пилотов началась в августе 2023 года на авиабазе Скридструп на юге Дании, но недостаток языковых навыков и незнание западных методов пилотирования замедлили процесс. По словам датских чиновников, украинские пилоты были готовы к полетам только в январе.

Первоначально, по словам чиновников, украинцев отправили в Данию, а не в учебный центр в Румынии, потому что он еще не был открыт, когда пилоты были готовы приступить к работе. О создании центра на базе Фетешти было объявлено в июле 2023 года на саммите НАТО, а в ноябре его инструкторы начали подготовку румынских пилотов для новой эскадрильи F-16 этой страны.

Следующий класс из восьми украинских пилотов должен прибыть в Данию в конце лета, но пока неясно, когда кто-либо из них начнет обучение в Фетешти.

"Это зависит от правительств и контрактов, которые поддерживают все это", - сказал полковник Билл Томас, офицер ВВС США в отставке, который курирует программу подготовки румынских пилотов на базе в Фетешти, разработанную компанией Lockheed Martin. "Мы все еще ждем всех согласований".

Затем возникает вопрос о самих самолетах F-16. На данный момент Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 истребителей, что достаточно для трех небольших эскадрилий. Дания отправит первые шесть самолетов в конце весны, а еще 13 должны прибыть в течение оставшейся части года и до 2025 года

Остальные страны не определили дату поставки своих F-16. Нидерланды, которые обязались предоставить 24 самолета, будут хранить их до тех пор, пока Украина не будет готова их принять, сказал Юрриаан Эссер, представитель Министерства обороны Нидерландов.

Около 50 украинских техников проходят обучение в Дании для обслуживания и ремонта истребителей и работы с их вооружением, поскольку F-16 настолько сложны, что для обслуживания каждого из них обычно требуется от восьми до 14 человек. По словам официальных лиц, западные оборонные подрядчики должны будут сопровождать истребители в Украину и оставаться с ними до тех пор, пока не будет достаточно украинских экипажей для их надлежащего обслуживания - процесс, который может занять годы.

Необходимость ремонта устаревших и поврежденных войной военных взлетно-посадочных полос Украины может еще больше отсрочить вступление F-16 в войну. Как бы ни стремились украинские лидеры отправить F-16 в бой, они, по крайней мере, не меньше хотят получить в свои руки больше артиллерии и боеприпасов, которые имеют решающее значение для наземной войны против России.

F-16 для Украины - последние новости

5 марта представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина не строит новую инфраструктуру для самолетов F-16, а происходит процесс адаптации уже существующих аэродромов.

Он напомнил, что эти самолеты ранее уже работали с украинских аэродромов, поэтому проблем с их адаптацией не должно возникнуть.

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