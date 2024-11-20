Если Трамп остановит военную помощь, запасы зенитных ракет иссякнут очень быстро.

Если Дональд Трамп решит остановить поставки оружия в Украину, зенитно-ракетные комплексы Patriot на вооружении ВСУ очень быстро станут бесполезными. Заменить их может только один европейский комплекс с похожими характеристиками, пишет на страницах The Telegraph военный обозреватель Дэвид Акс.

Он заметил, что украинские Patriot прекрасно себя проявили в этой войне, уверенно перехватывая лучшие российские ракеты "Искандер" и "Кинжал". Но, если Трамп прекратит помощь США Украине, у украинских ВВС очень быстро закончатся ракеты для Patriot, поскольку Украина, вероятно, имеет очень небольшой их запас.

Хотя в мире производится около 1000 ракет к Patriot каждый год, в том числе 500 в самих США, без разрешения Белого дома Украина не сможет купить их даже за собственные деньги. Именно поэтому, по мнению Акса, Киеву нужен резервный план для противовоздушной обороны на случай, если ракеты Patriot больше не будут доступны с приходом Трампа. Причем этот план не должен зависеть от любой другой ракетной системы, которую производят США полностью или частично.

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"Есть только одна европейская зенитно-ракетная система, которая более или менее соответствует возможностям Patriot и чьи разработчики могли бы, приложив определенные усилия, обойти экспортные ограничения США: Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre, или SAMP/T, стоимостью 500 миллионов долларов. продукт франко-итальянского консорциума Eurosam", - пишет Акс.

Аналитик отметил, что у ВСУ уже есть одна батарея SAMP/T и поставка еще одной ожидается. Однако Украине понадобится еще пять таких батарей, чтобы заменить все "Петриоты". А возможно и больше, если придется заменить еще и другие типы ЗРК американского производства.

Но здесь есть проблема. Какими бы дефицитными ни были американские зенитные комплексы, европейских аналогов еще меньше. Так, Италия имеет только три батареи SAMP/T и ожидает изготовления еще 10 батарей. Франция имеет восемь более старых SAMP/T и заказала восемь обновленных батарей. Французы рассчитывают получить первую новую батарею только через два года.

К тому же, вполне вероятно, что SAMP/T включает некоторые части американского производства, и они будут подлежать американскому экспортному контролю.

"В конце концов, противовоздушная оборона в эпоху Трампа может быть европейской проблемой так же, как и украинской. Если и когда Трамп разорвет связи между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО, Европе нужно будет понять, как защитить себя - и как помочь Украине защититься также. Ей нужно будет построить гораздо больше противовоздушной обороны, быстро и самостоятельно", - резюмирует Акс.

Ожидания от прихода Трампа

Как писал УНИАН, европейские союзники Украины обеспокоены тем, что Трамп может урезать поддержку Киева. Европейские чиновники охарактеризовали эту ситуацию как "общая коллективная задержка дыхания" в ожидании инаугурации Трампа.

Пока одни боятся, что Трамп "бросит Украину под автобус", стремясь как можно быстрее положить конец войне, есть и такие, кто ожидает наоборот решительной поддержки Киева со стороны новой администрации. Например, британский военный эксперт Николас Драммонд считает, что Трамп может дать Украине ядерное оружие для сдерживания России.

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