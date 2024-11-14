По мнению ветерана АТО, Украина должна готовиться именно к такому сценарию.

Переизбранный президентом США Дональд Трамп не просто урежет помощь Украине, он ее полностью остановит. Такое мнение в интервью УНИАН высказал ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Считаю, что мы должны готовиться именно к такому сценарию. Трамп еще в статусе кандидата смог на семь месяцев остановить военную помощь от США. Теперь он избран президентом, и уж точно будет иметь контроль над Сенатом, а судя по последним новостям - еще и над Палатой представителей. Ожидать, что в этой ситуации Трамп не выполнит свое абсолютно прямое обещание остановить помощь Украине, я не вижу никаких оснований. Он ее остановит", - заявил Дикий.

При этом ветеран акцентировал, что, по его мнению, Трамп - большая проблема, но "не катастрофа".

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"Мы воюем не только американским оружием, у нас есть то, что дают европейцы, и то, что производим сами. Это если говорить об оружии и технике. И ключевой момент - кому воевать, и в этом аспекте мы не от Трампа зависим, а исключительно от нашего общества… Нам нужно наращивать свое производство, и, возможно, остановка поставок от США станет толчком для этого", - считает Дикий.

Также он сказал, что европейские союзники Украины могут полностью перекрыть потерю помощь США "по финансам".

Трамп и Путин - что скрывают их публичные "теплые" отношения

Напомним, как писал The Wall Street Journal, публичные "теплые" отношения Трампа и Путина скрывают более глубокую напряженность, Напоминалось, что во время первого срока Трампа связь между Вашингтоном и Москвой только ухудшилась: они так и не смогли договориться по основным вопросам.

По мнению экс-представителя США в НАТО при Трампе Курта Волкера, "теплые" слова избранного президента в адрес Путина маскируют более меркантильную тактику переговоров.

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