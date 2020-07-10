В Черном море пройдут учения НАТО

Участие в учениях примут, в частности, корабли Испании, США и Болгарии.

Военные корабли групп НАТО направляются в Черное море для проведения учений.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на испанские СМИ.

С 30 июня Испания возглавляет военно-морскую группу НАТО SNMG - в Средиземноморье. Группа во главе с фрегатом Испании "Alvaro de Baza" состоит из двух эскортных кораблей и двух противоминных кораблей с повышенной готовностью.

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Группа посещает Черное море минимум дважды в год, поскольку три страны НАТО и две страны-партнера имеют доступ к этому морю.

«Эта военно-морское присутствие является признаком сплоченности и солидарности между союзниками. Логично, что присутствие выросло в результате крымского кризиса в 2014 году, но всегда с максимальным уважением к международным стандартам, которые регулируют присутствие военных кораблей в этом очень чувствительном морском регионе», - заявил капитан испанского флота Мануэль Агирре.

В Черном море пройдут военно-морские маневры, организованные Болгарией. Участие примут также американский эсминец и три болгарские корабли. Также планируется посещение кораблей НАТО Одессы.

Как сообщал УНИАН, в акватории Черного Моря в течение пяти дней проходили обучения военных ВМС ВСУ с участием кораблей, катеров и судов национального флота.

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