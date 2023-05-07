Кадры попадания ракет по целям зафиксировал дрон.

37-я бригада морской пехоты и подразделение Бугский Гард впервые показали видео работы пусковой установки ракет APKWS.

Ролик появился в Youtube. На кадрах виден момент пусков высокоточных ракет малого радиуса действия APKWS с установки на внедорожнике HMMWV. Попадание по целям зафиксировал дрон.

Справка УНИАН. APKWS - это модифицированная неуправляемая ракеты малой дальности Hydra-70. Эти ракеты применяют для уничтожения наземных и воздушных целей на дистанциях 4-5 км. Высокую точность ударов достигают благодаря лазерному наведению.

Видео дня

APKWS в Украине

В конце апреля стало известно, что стало публично известно, что одна из вновь сформированных бригад тяжелой пехоты получила американские ракеты APKWS, которые приводятся за лазерным лучом.

Эти ракеты одинаково эффективны для сбивания российских БПЛА "Ланцет", а также для уничтожения огневых точек оккупантов.

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